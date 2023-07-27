Nar kabuklarını çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün! Faydaları saymakla bitmiyor

Narın insan sağlığına birçok faydası var ancak kabuğunun da oldukça faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Nar kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte nar kabuğunun faydaları...
Nar kabuğu, içinde bulunan ellagik asit, başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlar.
Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde anti-kanser özelliğini göstermiştir. Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları çok önemli bir oranda etkisizleştirir.
Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir.
Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde anti-kanser özelliğini göstermiştir.
Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları çok önemli bir oranda etkisizleştirir.
Peki, nar kabuklarını nasıl değerlendirmelisiniz?
Gölgede veya 40-50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutarak, ufaladığınız nar kabuklarını serin bir yerde saklayın.
Daha sonra 100 gram kaynamış suya, 2 gram nar kabuğu atarak, yaklaşık 10 dakika kaynatıp suyunu hemen her gün çay olarak tüketin.
Böylece başta kanser, kalp ve şeker hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıktan kendinizi korumuş olacaksınız.