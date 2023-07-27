Nar kabuklarını çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün! Faydaları saymakla bitmiyor

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Narın insan sağlığına birçok faydası var ancak kabuğunun da oldukça faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Nar kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte nar kabuğunun faydaları...

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Nar kabuğu, içinde bulunan ellagik asit, başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlar.

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Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde anti-kanser özelliğini göstermiştir. Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları çok önemli bir oranda etkisizleştirir.

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Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir.

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Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde anti-kanser özelliğini göstermiştir.

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Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları çok önemli bir oranda etkisizleştirir.

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Peki, nar kabuklarını nasıl değerlendirmelisiniz?

Gölgede veya 40-50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutarak, ufaladığınız nar kabuklarını serin bir yerde saklayın.

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Daha sonra 100 gram kaynamış suya, 2 gram nar kabuğu atarak, yaklaşık 10 dakika kaynatıp suyunu hemen her gün çay olarak tüketin.

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Böylece başta kanser, kalp ve şeker hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıktan kendinizi korumuş olacaksınız.

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Genelde tüm meyvelerde olduğu gibi narın da en değerli yeri kabuğudur.

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İlaç niyetine içilen nar suyundan arta kalan kabukları da asla atmayın.

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