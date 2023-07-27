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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 16:10

Nar kabuklarını çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün! Faydaları saymakla bitmiyor

Yemesi biraz zahmetli olsa da damaklarda leziz bir tat bırakan nar, besleyiciliği ile tam bir vitamin deposu. Kendisi gibi narın kabuğu da sağlığa bir o kadar faydalı. Eğer siz de nar kabuklarını çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün. İşte narın kabuklarının sağlığa faydaları...

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