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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2022 Salı 09:33

Muzun faydaları saymakla bitmiyor! bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

Muz, oldukça lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Lif açısından oldukça zengin olan muz, sakaroz ve glikoz içerir ve vücudu besler. Muz, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerini de içerir. Ayrıca sadece formda kalmak için enerji vermez, birçok hastalığı da önler. İşte muzun faydaları...

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