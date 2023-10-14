mucize besin siyah turpun faydaları! Nasıl tüketilmeli?

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Bir yandan sağlığınızı arttırırken diğer taraftan da muhteşem görünmenizi sağlayacak doğal bir ürün mü arıyorsunuz? O zaman siyah turpu denemenizin vakti gelmiş de geçiyor.

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Bu kök sebzenin rengi her ne kadar iç açıcı olmasa da sunduğu şaşırtıcı faydaları öğrendikten sonra, kesinlikle bu küçük kara besine aşık olacaksınız.

İşte siyah turpun inanılmaz faydaları...

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CİLT SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR Parlak ve sağlıklı bir cilt elde etmek için ihtiyacınız olan ilk şey, temiz bir iç sistemdir. Kanınız mikroplar ile dolu ise, cildinizin bunu açıkça yansıtmasına şaşırmamalısınız. Siyah turp, böyle bir durumda size fazlasıyla yardımcı olabilir. İçerdiği vitamin B, çinko ve fosfor sayesinde etkili bir kan temizleyicisi olarak çalışır ve vücudumuzdaki atık maddelerin yanı sıra her türlü toksini de ortadan kaldırır. Sonuç olarak sık sık siyah turp tükettiğiniz takdirde vücudunuza detoks etkisi sunarak kusursuz bir güzelliğe sahip olursunuz.

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CİLT LEKELERİNİ GİDERİR Siyah turp bol miktarda doğal antioksidan ve cildimizin yaşlanmaya karşı mücadele edebilmesi için çok önemli olan C vitamini seviyesini içerir. Öte yandan bu antioksidan ve vitamin dışında, vücudumuzdaki oksidasyonu engelleyen son derece güçlü birkaç başka bileşiği daha bünyesinde barındırır. Bu nedenle, siyah turp suyunun düzenli tüketilmesi zararlı serbest radikallerden kurtulmamıza ve dolayısıyla daha genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

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SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR Siyah turpun büyülü gücü aynı zamanda kronik soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Bunun için turpun suyunu sıkın biraz şeker ilave edip bekletin. Sabahları meyve suyu olarak tükettiğinizde solunum sistemi enfeksiyonları için mükemmel bir ilaç olduğunun farkına varacaksınız.

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SİYAH TURP VE BRONŞİTE ETKİSİ Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.

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TİROİD HORMONLARINI DÜZENLER Siyah turpun en başarılı olduğu konulardan biri de tiroid hormonlarındaki düzensizliklere çözüm sunmasıdır. Tiroid hormonlarınızda bir dengesizliğin oluşması uzun bir süre ve belki de hayatınız boyunca sizi ilaçlara mahkum hale getirebilir. Raphanin, tiroit hormonlarının salgılanmasını ve üretimini düzenleyen doğal bir enzimdir. Siyah turp ise Raphanin bakımından oldukça zengindir. Hiper / hipotiroidizmden şikayetçi iseniz siyah turp tüketerek hormonlarınızı düzene sokabilirsiniz.

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SAÇINIZIN YAĞ DENGESİNİ SAĞLAR Siyah turp, saç derisinin aşırı kuruluğunu veya yağlanmasını tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çok fazla kepekten de şikayetçi iseniz bugünden itibaren siyah turpun suyu ile uygulamalara başlayın. Bu sayede saçınız ve kafa deriniz gerekli besin maddelerini sağlamış olacaktır. Öte yandan, sebum bezlerinin fazla salgılanmasından dolayı kafa derisinin yağlanmasına maruz kalıyorsanız, siyah turp içeren bir saç maskesi kullanarak sebumun salgısını kontrol edebilir ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

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BÖBREK TAŞLARININ ATILMASINI SAĞLAR Siyah turp, böbrek ve safra kesesinde oluşabilecek taşlara karşı doğal bir çaredir. Üstelik taşlardan kaynaklanan acıyı da hafifletir ve idrarı arttırır. Siyah turpun diüretik özellikleri sayesinde idrara çıkmanız kolaylaşır ve bu şekilde böbrek ve safra kesesi taşlarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

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SİNDİRİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRİR Siyah turp harika bir detoksifikasyon ajanıdır. Bu şekilde mideden toksinleri de temizler. Bu, midenin PH düzeyinin korunmasını sağlar ve aynı zamanda içerdiği zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır.

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Öte yandan gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

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