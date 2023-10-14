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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 09:48

mucize besin siyah turpun faydaları! Nasıl tüketilmeli?

Tam bir şifa kaynağı olan siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor. Cilt problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok faydası olan siyah turp bol bol tüketilmelidir. Peki siyah turp hangi hastalıkları önlüyor? Siyah turpun faydaları nelerdir? Siyah turp nasıl tüketilmelidir? İşte mucize besin siyah turpun faydaları...

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