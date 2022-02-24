Mor meyve ve sebzelerin faydaları! İlk kez duyacaksınız

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Kırmızı hindiba: Karışık salataların vazgeçilmezi olan bitki, C ve K vitamini için iyi bir kaynak. Hafif acı tadı olan hindiba, sindirime de yardımcı olur ve kalp sağlığını iyileştirir.

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Patlıcan: Lif dolu patlıcanın kolesterole olumlu etkisi olduğu biliniyor. Vücutta doku sıvılarında biriken ödemi atmaya ve aynı zamanda idrarı söktürmede de önemli bir besin kaynağıdır.

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Mor karnabahar: Antosiyaninler sayesinde bol antioksidanlı ve renkli karnabaharlar tüketmek mümkün. Tadı normal karnabaharla aynı olan sebze, A vitamini bakımından kat kat zengin.

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Pancar: Çok sayıda vitamin ve mineralin kaynağı olan pancar, çiğ haldeyken özellikle folik asit ve manganez bakımından zengin bir bitki. Kan basıncını dengelediği bilinen pancarın suyu, çorbası, fırınlanmış hali, salatası ve turşusu sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Erik: Dışı mor içi kırmızı olan anjelik erikler iyi bir lif kaynağıdır ve sindirimi rahatlatan özelliği ile bilinir. Ayrıca A vitamini almak için de önemli bir tercihtir.

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İncir: İçerdiği vitamin, mineral ve liflerle yararlı besinler arasında yer alan incir, kalp hastalıkları, sindirim problemleri ve yüksek tansiyona iyi geldiği biliniyor. Yaş ve kuru halde de tüketilebilen incirin alzheimer riskini de azaltıyor.

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Mor lahana: Salataların vazgeçilmezi olan mor lahana, A vitamini ve demir kaynağı açısından oldukça zengin.

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Mor daikon: Bir tür turp olan bu bitki çiğ yendiği takdirde iyi bir C vitamini ve lif deposu olarak ün salıyor.

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Reyhan: Taze baharatların en güzel kokanı, fesleğenin kardeşi sayılan bu bitki mide rahatsızlıklarının doğal çözümlerinden biri.

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Böğürtlen: C vitamini, potasyum, magnezyum kaynağı ve düşük kalorili olan böğürtleni, sabah kahvaltılarında da tüketilmesi öneriliyor.