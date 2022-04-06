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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 17:29

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi

İngiltere'de bilim insanları, ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde mikroplastiklerin bulunduğunu duyurdu. Solunan havadan, yiyeceklerin kaplarına kadar her yerde bulunan bu maddelerin, milyonlarca insanın erken ölümüne yol açtığı konusunda uyarı yapıldı.

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