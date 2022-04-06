Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinde tespit edildi

Bilim insanları, mikroplastik kirliliğinin artık gezegenin her yerinde olduğunu ve insanların buna maruz kalmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Ameliyat olan 13 hastanın dokularından örnekler alındı ve 11 vakada mikroplastik bulundu.

En yaygın partiküller, plastik ambalaj ve borularda kullanılan polipropilen ve şişelerde kullanılan PET idi. Daha önce yapılan iki çalışmada, otopsiler sırasında alınan akciğer dokusunda benzer şekilde yüksek oranlarda mikroplastikler bulunmuştu.

Bununla birlikte, hali hazırda insanların zaten küçük parçacıkları soluduğu ve yiyecek ve su mikroplastikleri tükettiği biliniyordu. Yüksek düzeyde mikroplastiklere maruz kalan işçilerin de hastalık geliştirdiği daha önce kayıtlara geçmişti.

Mart ayında ilk kez insan kanında mikroplastikler tespit edildi, bu da parçacıkların vücutta dolaşabileceğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi.

Diğer taraftan mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar vermesi nedeniyle her yıl milyonlarca erken ölüme neden olmasından endişe duyuyor.

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Çalışmanın kıdemli yazarı İngiltere'deki Hull York Tıp Fakültesi'nden Laura Sadofsky, "En yüksek sayıda partikülü akciğerlerin alt bölgelerinde bulmayı beklemiyorduk. Akciğerlerin alt kısımlarında hava yollarının daha küçüktür. Bu yüzden, bu büyüklükteki parçacıkların bu kadar derine inmeden önce filtrelenmesini veya sıkışmasını beklerdik" dedi.





Science of the Total Environment dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilen araştırmada sağlıklı akciğer dokusu örneklerini kullanıldı. Bilim insanları, boyutu 0,003 mm'ye kadar olan parçacıkları analiz etti ve plastik türünü belirlemek için spektroskopi kullandı. Ayrıca arka plan kontaminasyon seviyesini hesaba katmak için kontrol numuneleri kullanıldı.