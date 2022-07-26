Mikrodalgada ısıtılmaması gereken besinler! Hayati riskler doğurabiliyor

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Birçok besin mikrodalga aracılığıyla pişirildiğinde veya ısıtıldığında hayati riskler bile doğurabiliyor.

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İşte mikrodalgada ısıtıldığında zehirleyen besinler...

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Haşlanmış yumurta: Haşlanmış yumurta mikrodalgada ısıttığında, su molekülleri nedeniyle oluşan buhar basınç oluşumuna neden olur. Yumurtalar ince bir zara ve kabuğa sahip olmaları nedeniyle tüm basıncı tutamazlar. Bu durum sonucunda yumurtadan ısırık alındığında sıcak bir patlama meydana gelebilir.

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Havuç: Havuçlar mikrodalgada pişirilip ısıtılsa da potansiyel olarak tehlike yaratabilir. Havuçlar uygun bir şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma dahi neden olabilir.

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İşlenmiş et: İşlenmiş etler yüksek miktarda tuz, katkı maddesi, kimyasal madde ve koruyucu içerdiğinden en besleyici gıda grupları arasında yer almaz. Şarküteri etlerine ve konserve ürünlerini mikrodalgada ısıttığınızda ise kolestrol seviyesi yükselebilir ve bu da kalp sorunlarına yol açabilir.

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Su: Mikrodalgada su ısıtmak seçenekler arasında en basit ve sorunsuz olarak gözükendir. Ancak araştırmalar birçok yanık vakasının mikrodalgada ısıtılan sudan kaynaklandığını gösteriyor.

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Acı biber: Acı biberler, oldukça yanıcı olabilen yüksek düzeyde kapsaisin içerir. Kapsaisinin mikrodalganın elektromanyetik dalgalarına maruz bırakılmasıyla duman çıkar ve bir patlama meydana gelebilir.

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Kereviz: Kerevizi mikrodalga fırında yeniden ısıtarak yemek de büyük tehlikeli yollar açabiliyor. Kereviz, yeniden ısıtma işleminden sonra toksik nitritlere ve kanserojen nitrosaminlere dönüşen nitratlar içerir.

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Tavuk: Mikrodalgada bir parça çiğ tavuk pişirildiğinde, eşit ve eksiksiz pişirme şansı çok düşüktür ve bu da onu bakteri kontaminasyonu için potansiyel bir tehlike haline getirir.



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Domates: Haşlanmış yumurtalar gibi, domatesler de mikrodalgada çok fazla zaman harcadıklarında patlayıcı bir etkiye sahip olabilirler. Taze domates ve makarna sosundaki sıvı içeriğinden dolayı, basınç artışı bunların kabarmasına ve sıvı fışkırmasına neden olur ve tüketildiği takdirde büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.



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Mantar: Mantarlar protein, vitamin ve amino asitlerin yüksek içeriğine rağmen, çoğu zaman sindirilmezler. Mantarların protein bileşimi değişmesiyle karın ağrısı ve mide şişmesine neden olur.