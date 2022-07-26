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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:09

Mikrodalgada ısıtılmaması gereken besinler! Hayati riskler doğurabiliyor

Kısa sürede yemek yapmak ya da dolaptaki yemeği ısıtmak isteyenlerin ilk olarak başvurduğu yol hiç şüphesiz mikrodalgadır.

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