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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 11:36

Maymun çiçeği belirtileri neler? Türkiye'de kaç kişide görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastasının tespit edildiğini ve bu hastalardan 4'ünün iyileştiğini, bir hastanın ise izolasyonda olduğunu bildirdi.

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