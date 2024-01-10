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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 15:05

Maydanozun sapının faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu

Her mevsim rahatlıkla tüketilen maydanoz, salatalara ve yemeklere kattığı lezzet ile yemeklerin vazgeçilmezi. Maydanozun genelde yapraklarını tüketip saplarını atarak aslında büyük bir hata yapıyoruz. Maydanozun sapı da en az yaprakları kadar faydalı. İşte maydanoz ve maydanoz sapının bilinmeyen faydaları...

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