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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 10:13

Maydanoz ve dereotunu mutlaka birlikte yemelisiniz çünkü... Kanserin çaresi doğada saklı

Yaşam şartları, yanlış beslenme, kötü alışkanlıklar ve genetik faktörler gibi sebepler kanser hastalığına neden olabiliyor. Ancak uzmanlar yaptığı çalışmalarda maydanoz ve dereotunun birlikte yendiğinde ortaya çıkan 'Glaziovianin A' adlı maddenin kanseri engellediğini belirtiyor.

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