Maydanoz ve dereotunu mutlaka birlikte yemelisiniz çünkü... Kanserin çaresi doğada saklı

Maydanoz ve dereotunun beraber yenmesi durumunda ortaya kansere karşı etkili olduğu bilinen bir kimyasal meydana getirdikleri çıktı.
İki otun beraber yenmesiyle ortaya çıkan 'Glaziovianin A' adlı madde vücutta tümör oluşumunu engelliyor.
Dereotu, fosfor, bakır, magnezyum, A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çinko yönünden çok zengindir.
Bir tutam dereotu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını, A vitamini ihtiyacının ise yüzde 43'nü karşılamaktadır. Mide bulantıları ile karın ağrılarının giderilmesinde etkindir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir: Maydanoz içerdiği esansiyel yağlar aracılığı ile kalıcı iltihaplara karşı etkilidir. İltihaptan kaynaklanan hastalıklara yakalanma oranını düşürür ve bağışıklık sitemini genel anlamda korur.
Astım hastalığına faydalıdır: Maydanozun astım hastalığına da iyi geldiği söylenmektedir. Özellikle maydanoz suyunun astım ataklarının şiddetini azalttığı ve bronşları açtığı söylenir.
Romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir: Maydanoz ile ilgili yapılan birçok araştırma, maydanozun eklem ağrıları ve romatizmaya iyi geldiğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra enfeksiyon ve iltihaplara karşı da etkili bir besin kaynağıdır.
Damarları korur: Maydanozun içeriğindeki damarlar için büyük bir tehdit oluşturan amino asitleri engelliyor ve bu şekilde damar sağlığını korurken, kalp krizine karşı da etkin fayda sunuyor.
Düzenli olarak maydanoz tüketmek, cilt, sindirim sistemi, meme ve prostat kanseri gibi kanserin farklı çeşitlerine yakalanma riskini azaltır.
Kayda değer derecede içerdiği anti kanser özelliği ile bilinen apeginen maddesi güçlü bir antioksidandır.