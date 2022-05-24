Maydanoz ve dereotunu mutlaka birlikte yemelisiniz çünkü... Kanserin çaresi doğada saklı

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Hemen herkesin korkulu rüyası olan kanserin çaresi doğada saklı.

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Maydanoz ve dereotunun beraber yenmesi durumunda ortaya kansere karşı etkili olduğu bilinen bir kimyasal meydana getirdikleri çıktı.

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İki otun beraber yenmesiyle ortaya çıkan 'Glaziovianin A' adlı madde vücutta tümör oluşumunu engelliyor.

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Bunun yanında bu iki mucizevi besin sayısız faydasıyla da insan sağlığına katkı sunuyor.

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İşte yapılan bilimsel çalışmalar ışığında dereotu ve maydanozun sağlığa sunduğu katkılar:

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Dereotu, fosfor, bakır, magnezyum, A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çinko yönünden çok zengindir.

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Bir tutam dereotu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını, A vitamini ihtiyacının ise yüzde 43'nü karşılamaktadır. Mide bulantıları ile karın ağrılarının giderilmesinde etkindir.

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Ağız kokusuna ve sindirim sistemi problemlerinin tedavi edilmesinde kullanılmaktadır.

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Ayrıca emziren bayanlar sütü artırmak için dereotu kullanabilirler.

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Bebek ve çocukların gaz sancılarının giderilmesine de yardımcıdır.

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Bağışıklık sistemini güçlendirir: Maydanoz içerdiği esansiyel yağlar aracılığı ile kalıcı iltihaplara karşı etkilidir. İltihaptan kaynaklanan hastalıklara yakalanma oranını düşürür ve bağışıklık sitemini genel anlamda korur.

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Astım hastalığına faydalıdır: Maydanozun astım hastalığına da iyi geldiği söylenmektedir. Özellikle maydanoz suyunun astım ataklarının şiddetini azalttığı ve bronşları açtığı söylenir.

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Romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir: Maydanoz ile ilgili yapılan birçok araştırma, maydanozun eklem ağrıları ve romatizmaya iyi geldiğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra enfeksiyon ve iltihaplara karşı da etkili bir besin kaynağıdır.

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Damarları korur: Maydanozun içeriğindeki damarlar için büyük bir tehdit oluşturan amino asitleri engelliyor ve bu şekilde damar sağlığını korurken, kalp krizine karşı da etkin fayda sunuyor.

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Düzenli olarak maydanoz tüketmek, cilt, sindirim sistemi, meme ve prostat kanseri gibi kanserin farklı çeşitlerine yakalanma riskini azaltır.

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Kayda değer derecede içerdiği anti kanser özelliği ile bilinen apeginen maddesi güçlü bir antioksidandır.

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Bu ve diğer maddeler yardımıyla iltihaplara karşı da etkili bir besin kaynağıdır...

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