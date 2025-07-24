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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2025 Perşembe 15:34 |

Maydanoz sapını neden çöpe atmamalısınız? İşte bilinmeyen faydaları

Her mevsim sofralarımızda yer bulan maydanoz, salatalara ve yemeklere kattığı ferah aroması ile vazgeçilmez bitkilerden biridir. Genellikle sadece maydanozun yaprakları tüketilir, sapları ise çöpe atılır. Oysa bu, yapılan büyük hatalardan biridir. Çünkü maydanoz sapı da en az yaprakları kadar faydalıdır ve sağlık açısından oldukça değerlidir.

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