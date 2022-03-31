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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 15:37

Limonun faydaları neler? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Limonun faydaları, turunçgiller ailesi gibi, içerdiği kimyasallar ve yüksek oranda C vitamini nedeniyle çok fazladır. Ayrıca güçlü bir antioksidan olan limon içeriği, anti-kanserojen olarak kabul edilir.

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