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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:58

Limonu topuğunuzu sürün uyursanız... Etkisine inanamayacaksınız

Limonu topuğunuza sürerseniz bakın neye faydası var? C vitamini deposu limon meğer ayak topuğuna sürüldüğünde tam bir mucizeye dönüşüyormuş. Limonla ilgili okuyunca çok şaşıracağınız bilgiler.

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