Limonu topuğunuzu sürün uyursanız... Etkisine inanamayacaksınız

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Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi iltihaplı, enfeksiyonlu hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar.

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Experimental Biology and Medicine'da yayımlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Bunun için yapmanız gereken bileklerinize bir kaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafiza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor.

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İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi...

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Hangi malzemeler gerekli? Bir miktar kaya tuzu Bir adet limon

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NASIL UYGULANIR? Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.

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Limon, C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

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Limon, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu oksidatif stresten korur ve hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Limonun içeriğindeki C vitamini sayesinde cilt sağlığını destekler, ciltteki lekelerin ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltabilir.

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Limon suyu, vücudu temizlemeye ve sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olabilir. Sabahları limonlu su içmek, metabolizmayı hızlandırabilir ve sindirimi düzenleyebilir.

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Limon, potasyum açısından zengindir ve vücuttaki sıvı dengesini korumak için önemlidir.

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