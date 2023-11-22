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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:23

Limon kabuklarını sakın atmayın! Ne işe yaradığını bir bilseniz...

Özellikle salataların vazgeçilmezi olan limon içeriğindekiler ile tam bir şifa deposu. Zayıflamaya yardımcı olması ile de oldukça tercih edilen limonun kabuklarının da kullanım alanı oldukça geniş. İşte limon kabuğunun faydaları...

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