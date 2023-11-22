Limon kabuklarını sakın atmayın! Ne işe yaradığını bir bilseniz...

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Limon ve portakal kabuklarını çöpe atıyorsanız bir daha düşünün. Çünkü bu meyvelerin kendileri kadar kabukları da yararlı. İşte limon ve portakal kabuğundan yararlanma yöntemleri.

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Portakal ve limonun kabuklarını atıyorsanız sakın atmayın. Onlardan farklı şekillerde yararlanabilirsiniz.

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İşte limon ve portakal kabuğundan faydalanmanın yolları:

Limonlu el kremi yapın. Limon kabuklarını küçük küçük doğrayın ve içine biraz zeytin yağı katın. Bu karışımı blenderdan pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar geçirin. Oluşan bu karışımı cam bir kabın içine alın ve dondurun. İşte kuruyan ve çatlayan elleriniz için güzel bir krem.

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Kurabiye ve keklerde kullanın.

Portakal ve limon kabuğunun kendine has hoş bir aroması vardır. Bu aroma kek ve kurabiyelerde lezzetli bir tat bırakır. Bunların kabuklarını rendeleyerek kurabiye ve kek yaparken kullanabilirsiniz. Güçlü saçlar için limon ve portakal kabuğu

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Limon ve portakal kabuklarını saç diplerinizi rahatlıkla sürebilirsiniz. Özellikle kuru saçlar için bu kabuklar doğal bir nemlendirici olacaktır.

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