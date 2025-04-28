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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 15:53 |

Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Özellikle salataların vazgeçilmezi olan limon içeriğindekiler ile tam bir şifa deposu. Zayıflamaya yardımcı olması ile de oldukça tercih edilen limonun kabuklarının da kullanım alanı oldukça geniş. İşte limon kabuğunun faydaları...

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