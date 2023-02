Limon hangi hastalıklara iyi gelir? İşte az bilinen özellikleri

Turunçgiller ailesinin bir üyesi olan limonun kökeni tam olarak bilinmemektedir. Anavatanı olarak Doğu Himalaya olduğunu söylenen limon, ılıman iklime sahip ülkelerde rahatlıkla yetişebilmektedir. Kışın yapraklarını dökmeyen, küçük boydaki ağaçları ile ülkemizde de çok sevilen limon, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde nerdeyse her evin bahçesinde bulunmaktadır. Limonu daha çok suyu için çay, çorba, salata gibi yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca kabuğunun da yemeklere ve tatlılara tat vermesi için kullandığı görülür. Peki limonun içeriğinde neler vardır?

Vitamin C (mg) 44.1

Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Diğer turunçgiller gibi limon da güçlü bir antioksidan olan flavonoid içerir. Flavonoid ise, bitkisel kökenli olup sitrin, bioflavonoid ve P vitamini olarak adlandırılan, bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adıdır. Bu önemli madde hücre yenilenmesi, damar sağlığını koruması ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleme gibi özellikleri vardır. Orta boy bir adet limonun içeriği şöyledir;

C vitamini içermesi nedeniyle limon, tüm solunum sorunları için doğal bir ilaç gibidir. Astım hastalığı sırasında atakların azalması, rahat ve acısız nefes almanıza yardımcı olur. Düzenli tüketimi ile limon, solunum sorunlarını önler, hastalığın iyileşme süresini hızlandırır.

12. VÜCUDUN DİRENCİNİ ARTIRIR





Limon, içeriğindeki zengin C vitamini, mineraller ve antioksidanlar ile vücut direncimizin artmasını sağlar. Böylece dışarıdan gelecek her türlü hastalığa, zararlı maddelere karşı güçlü bir bariyer sağlamış olur. Aynı zamanda hastalık sırasında mücadele gücünün artmasına ve iyileşme süresinin kısalmasına neden olur. C vitamini, vücudu güçlendirmesi yanında dinlendirerek sakinleşmesini de sağlar.