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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:12

Limon hangi hastalıklara iyi gelir? İşte az bilinen özellikleri

Tam bir şifa kaynağı olan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Genelde zayıflama ve soğuk algınlığı için kullanılan limonun sağlığa pek çok olumlu katkısı bulunuyor. Peki limon hangi hastalıklara iyi geliyor? Limon, diş sağlığı için ne kadar önemli? İşte limonun faydaları...

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