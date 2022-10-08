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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 14:37

Limon dilimleriyle uyumanın şaşırtıcı faydası! İlk kez duyacaksınız

Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Çay veya salataların içine ilave edilen limonların yanı sıra evinizin bazı köşelerine de limon koymanın faydaları var. Evet, ilk başta ilginç gibi görünüyor ancak bu bilgi sağlığınız için oldukça değerli. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir? İşte bu sorunun cevabı haberimizin detayında...

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