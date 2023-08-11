Limon dilimleriyle uyumanın inanılmaz etkisi! Dörde bölüp içine tuz atmanız yeterli

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Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.

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Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz.

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Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek...

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Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.

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Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...

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1- Gerginliğinizi alır Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir.

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Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

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2- Odaklanmanızı artırır Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.

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Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...

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3- Daha iyi nefes alırsınız Uyumaya çalıştığınızda bir de burnunuz tıkanıyorsa Antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

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4- Böcekleri uzaklaştırır Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam da size göre...

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Limon, sivrisineklerin sevmediği bir şey. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar.

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5- Sabahleyin enerjinizin artmasını ve pozitif olmanızı sağlar Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komodin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek.

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Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.

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6- Havanın kalitesini artırır Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor.

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Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz.

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7- Kan basıncını düşürür Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmaz.

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İŞTE LİMONUN DİĞER FAYDALARI

İştah açıcıdır. Sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

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Damar sertliğini ve sertliğini önleyici etkisi vardır.

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Soğuk algınlığı, nezle, grip ve öksürük şikâyetlerini azaltır.

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Mikrop öldürücüdür. Besin zehirlenmelerinde ve böcek ısırıklarında yararlıdır.

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İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir.

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Kanı temizler ve kan dolaşımını kolaylaştırır.

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Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.