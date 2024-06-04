Limon çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını bir bilseniz

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Mutfaklarda hiç eksik olmayan limonu kullandıktan sonra çöpe atmak yerine size önereceğimiz birkaç kullanım alanları sayesinde değerlendirebilirsiniz.

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Limon kabuklarını ilk değerlendirebileceğiniz kullanım alanlarından biri baharat şeklinde olabilir.

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YEMEKLERE KATABİLİRSİNİZ

Bunun için kullandığınız limonlardan çıkardığını limon kabuklarını kurutun. Daha sonra tavuk, balık ve sebze yemeklerine ekleyerek baharat niyetine kullanabilirsiniz. Böylece yemeğinize bambaşka bir aroma katarak daha çok lezzetli hale getirebilirsiniz.

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İkinci olarak değerlendirebileceğiniz alan ise temizlik malzemesi olarak kullanmak olacaktır. Limon çekirdeklerini sirkenin içine ekleyerek ortaya doğal bir temizleyici çıkarmış olacaksınız.

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Üçüncü olarak limon çekirdeklerinden sağlığınıza iyi gelecek limon çekirdeği çayı elde edebilirsiniz.

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Bunun için limon çekirdeklerini kaynar suyun içerisine koyun. Daha sonra 10 dakika kadar demleyin. Tatlandırmak isterseniz içerisine bal ve limon dilimleri ile içebilirsiniz.

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İLTİHABA SON!

Limon çekirdeğinin son yapılan araştırmalara göre dördüncü olarak sayabileceğimiz faydası geçmeyen idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşmasıdır.

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Güçlü antibakteriyel özelliği sayesinde idrar yollarını temizleyerek önemli ölçüde idrar yolu enfeksiyonunu giderici etkisi bulunuyor.



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