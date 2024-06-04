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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2024 Salı 11:05

Limon çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! Ne işe yaradığını bir bilseniz

Limonun içeriğinde bulan bileşenler sayesinde beyin gelişimine de iyi gelen limonun faydaları saymakla bitmiyor. Tansiyon yüksekliğine zayıflamaya, ağrıları azaltma gibi birçok yerde etkili olan limonun aynı zamanda çekirdeklerinin de birçok alanda kullanıldığını ve işe yaradığını biliyor muydunuz?

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