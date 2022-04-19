Kuru üzümün faydaları neler? Kuru üzümün suyunu içerseniz...

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Güçlü antioksidan besinlerin başında gelen üzümün kuru halinin vücuda birçok faydası var. Özellikle 21 kuru üzüm tüketilmesi ya da geceden 21 kuru üzümü suya bırakıp sabahına suyu içilmesinin faydaları saymakla bitmiyor.

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Kuru üzüm içerdiği antiseptik maddeler sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken toksin kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atar.

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Çeşitli sebeplerden dolayı karaciğerin zarından zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur. Ancak her sabah akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzümlü suyu içerek bu riski azaltabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı da korur.

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Bazı yiyecekler ya da hastalık sırasında mide duvarında yaşanan kramplar nedeniyle kusma rahatsızlığı yaşanır. Mide asidi de artıkça bu rahatsızlık hem yemek borusunu hem de ağız sağlığını olumsuz etkiler. Bu durumun yaşanması sırasında bir gün önceden bekletilen kuru üzüm suyu tüketerek mide bulantısı giderilebilir.

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Kötü kolesterol seviyesi artıkça kalp ve damar rahatsızlığı yaşanma riski de artar. Uzmanlar, 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma olasılığını azaltır.

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Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm vücudu her gün temizleyerek bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklar karşısında vücudun direncini artırmasının yanı sıra genç hücrelerin sayısını da artırarak cildin daha parlak ve diri görünmesini sağlar.

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Kanda artan trigliserit hücreleri vücuttaki şeker ve yağlanma oranını da artırır. Bu durum da obezite ve şeker hastalıklarının yaşanmasına davetiye çıkarır. Uzmanlar trigliserit seviyesini düşürmek için günde 21 kuru üzüm suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

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KURU ÜZÜM SUYU NASIL YAPILIR?

400 gram kuru üzüm 4 su bardağı su

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YAPILIŞI

Kuru üzümleri önce iyice yıkayınız. Daha sonra bir tencere de suyu kaynatınız. Ardından içerisine kuru üzümleri atınız. Bir gün beklettiğiniz karışımı süzüp içiniz. Uzmanlar bu uygulamayı ayda dört gün üstü üste yapılmasını tavsiye eder. Ayrıca sabah kahvaltınızdan yarım saat önce bu suyu tüketirseniz daha fazla faydasını göreceksiniz.

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