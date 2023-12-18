  • $29,0604
  • 31,7541
  • 1890.6
  • 7996.85

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:11

Kuran'da adı geçen meyveler hangileri? Faydaları neler?

Kur'ân'da bazı gıda maddeleriyle birlikte bazı meyvelerin adı da zikrediliyor. Bunlardan hurma, incir ve zeytin en çok bilineni. Ama nar, kiraz ve muzun da Kur'an'da geçtiğini çok kimse bilmiyor. İşte o besinler ve faydaları...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.