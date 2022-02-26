Kulak ağrısını ortadan kaldıran karışım! Sarımsağı pişirdikten sonra...

SARIMSAK
Kulak iltihabına bağlı kulak ağrıları doğal antibiyotik ve analjezik olan sarımsak sayesinde hafifletilebilir.
2 kaşık susam yağıyla 1 kaşık ezilmiş sarımsağı pişirin. Soğuyunca yağı süzerek kulağınıza 2-3 damla damlatın.
3-4 damla ılık zeytinyağını kulağınıza damlatın ya da pamuğu zeytinyağına batırıp kulağınıza sokabilirsiniz.
Soğanı rendeleyip suyunu çıkarın. Bu soğan suyundan bir kaşık alıp kısık ateşte ısıtın. 2-3 damla soğan suyunu ağrıyan kulağınıza günde 2-3 kere damlatın.
SICAK SU
Ağrınızı hafifletmek için sıcak su dlu şişeyi bir havluya sarıp ağrıyan kulağınıza birkaç dakika hafifçe bastırabilirsiniz.
ZENCEFİL
Zencefil hem anti-inflamatuar etkisiyle iltihabı tedavi eder hem de doğal bir ağrı kesicidir.
Zencefilin suyunu sıkıp kulağınıza damlatarak kulak ağrısını tedavi edebilirsiniz. Ya da bir çay kaşığı rendelenmiş zencefili 2 kaşık zeytinyağıyla karıştırıp 5-10 dakika beklettikten sonra ağrıyan kulağınıza birkaç damla damlatabilirsiniz.
Taze nane yaprağından çıkardığınız sudan birkaç damla ağrıyan kulağınıza damlatın. Veya kulağk deliğinizin içine değil etrafına pamuklu bir bez yardımıyla uygulayabilirsiniz. Kulağınızın içine kaçırmamaya dikkat edin!
FÖN MAKİNESİ
Banyodan sonra kulaklarınızı kurulamayın. Bunun yerine kulağınızı fön makinesiyle kurutun. Fön makinesinin sıcak ayarını açıp kulağınızdan uzak tutmaya özen gösterin. 5 dakikadan uzun sürmemesine dikkat edin.