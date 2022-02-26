Kulak ağrısını ortadan kaldıran karışım! Sarımsağı pişirdikten sonra...

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SARIMSAK

Kulak iltihabına bağlı kulak ağrıları doğal antibiyotik ve analjezik olan sarımsak sayesinde hafifletilebilir.

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2 kaşık susam yağıyla 1 kaşık ezilmiş sarımsağı pişirin. Soğuyunca yağı süzerek kulağınıza 2-3 damla damlatın.

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ZEYTİNYAĞI

Kulaktaki enfeksiyondan kurtularak kulak ağrısının çabuk iyileşmesini sağlar.

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3-4 damla ılık zeytinyağını kulağınıza damlatın ya da pamuğu zeytinyağına batırıp kulağınıza sokabilirsiniz.

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SOĞAN

Güçlü bir antiseptik ve antibakteriyel olan soğan kulak ağrısına birebirdir.

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Soğanı rendeleyip suyunu çıkarın. Bu soğan suyundan bir kaşık alıp kısık ateşte ısıtın. 2-3 damla soğan suyunu ağrıyan kulağınıza günde 2-3 kere damlatın.

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SICAK SU

Ağrınızı hafifletmek için sıcak su dlu şişeyi bir havluya sarıp ağrıyan kulağınıza birkaç dakika hafifçe bastırabilirsiniz.

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ZENCEFİL

Zencefil hem anti-inflamatuar etkisiyle iltihabı tedavi eder hem de doğal bir ağrı kesicidir.

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Zencefilin suyunu sıkıp kulağınıza damlatarak kulak ağrısını tedavi edebilirsiniz. Ya da bir çay kaşığı rendelenmiş zencefili 2 kaşık zeytinyağıyla karıştırıp 5-10 dakika beklettikten sonra ağrıyan kulağınıza birkaç damla damlatabilirsiniz.

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NANE

Nane yaprağı ve nane yağı kulak ağrısını hafifletici etkiye sahiptir.

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Taze nane yaprağından çıkardığınız sudan birkaç damla ağrıyan kulağınıza damlatın. Veya kulağk deliğinizin içine değil etrafına pamuklu bir bez yardımıyla uygulayabilirsiniz. Kulağınızın içine kaçırmamaya dikkat edin!

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FÖN MAKİNESİ

Banyodan sonra kulaklarınızı kurulamayın. Bunun yerine kulağınızı fön makinesiyle kurutun. Fön makinesinin sıcak ayarını açıp kulağınızdan uzak tutmaya özen gösterin. 5 dakikadan uzun sürmemesine dikkat edin.