  • $13,8788
  • 15,7286
  • 838.714
  • 1952.4

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:05

Kulak ağrısını ortadan kaldıran karışım! Sarımsağı pişirdikten sonra...

Daha çok küçük çocuklarda görülen kulak ağrısı genellikle orta kulakta sıvı birikmesinden ve enfeksiyonlardan kaynaklanır. Peki oldukça huzursuz eden kulak ağrısına ne iyi gelir?

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.