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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 17:03

Küflü ekmek yenilirse ne olur? Sağlığa herhangi bir zararı var mıdır?

Küflenmiş ekmek yenilir mi, yenilirse ne olur? Küflenmiş ekmek yemenin sağlığa herhangi bir zararı var mıdır?

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