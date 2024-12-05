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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 11:16

Küflü besinleri tüketirsek ne olur? Gerçekten zararlı mı?

Günümüzde besinlerin fazla alınması ve uygun koşullarda saklanmaması sonucu küflenmesi sıkça karşılaşılan bir durum. Bu noktada birçok kişi, besindeki görünür küfleri temizleyip geriye kalan kısmı tüketmeyi tercih edebiliyor. 'Sonuçta israf etmeyelim' düşüncesiyle yapılan bu uygulama, sağlığımızı nasıl etkiler?

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