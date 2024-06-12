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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 10:25

Kuduz hastalığı nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan insanlarla ilgili haberler arttıkça kuduz hastalığı da merak edilmeye başladı. Peki, kuduz hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Kuduz hastalığı belirtileri nelerdir...

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