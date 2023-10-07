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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 16:14

Kış aylarının en gözde meyvesi! Mandalina soyarken bunu sakın yapmayın

Kış aylarının en gözde meyvelerinden olan mandalinanın beyaz liflerini birçoğumuz yemeden önce ayıklıyoruz. Ancak mandalinadaki bu lifler birçok sağlık sorununa iyi geliyor. İşte mandalina başta olmak üzere vücudumuza iyi gelen besinler...

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