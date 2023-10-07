Kış aylarının en gözde meyvesi! Mandalina soyarken bunu sakın yapmayın

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Uzmanlar, C vitamini deposu mandalinanın kanserden diyabete kadar birçok ciddi kronik rahatsızlığa karşı faydalı olduğunu söyledi.

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Uzmanlar, mandalinanın faydalarını şöyle sıraladı: "Bağışıklığı güçlendirir: 1 su bardağı mandalina diliminde günlük önerilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır.

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C vitamini sağlıklı cilt ve dokuların oluşumu ve devamlılığı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini artırır, kalp hastalık riskini azaltır.

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C vitamini ile akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler. Zengin C vitamini vücutta kollajen sentezi için hayati öneme sahiptir.

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Kollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demir mineralinin emilimini de artırır.

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Kemiklere birebir: Mandalinada bolca bulunan A vitamini göz sağlığı, sağlıklı kemikler ve hücre büyümesi için gereklidir.

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Mandalinada bulunan A vitamini üreme sağlığı ve hücreler arası iletişimde önemlidir. Öte yandan beta kriptoksantinden zengin bu meyve iltihap gelişme olasılığını yarı yarıya azaltır.

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Mandalinanın kabuğunun hemen altındaki beyaz lifler de çok faydalıdır, atılmamalı bolca yenmelidir.

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Potasyum zengini olduğundan tansiyonu düşürür. Kanı temizleyici, damar sağlığını koruyucu etkisi kalp hastalıkları için de mandalinayı önemli kılar. Damar sertliği için de önleyicidir.

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Hücreleri yeniler: B vitamini zengini mandalina vücutta DNA ve RNA inşa ederek yeni hücrelerin oluşumu ve sağlıklı devamlılığını destekler. Flavonoidler serbest radikalleri (hastalığa neden olan moleküller) nötralize eden antioksidanlardır.

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Mandalinadaki nobiletin flavonoidi obeziteyi önlemede, diyabetle savaşmada ve kolesterolü düşürmedeetkilidir. Tangeritin adlı bir diğer flavonoid ise yağlı karaciğer hastalığı ve damar sertleşmesini önler. Mandalinada olan folat kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini de önlemektedir.

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İçerdiği hesperidin ile mandalina sağlıklı kollajen üretimi için C vitamini ile sinerjik olarak hareket eder. Mandalina ilaçlar, hava kirliliği, hastalıklar, şiddetli egzersiz, sigara içmek, kimyasallar ve güneş ışığından gelen UV ışınlarının olumsuz etkilerini azaltır.

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Obeziteyi önler: Mandalina çözünür lif pektin içeriği ile daha uzun süre tokluk sağlar. Yapılan çalışmalarda pektin tüketiminin obez bireylerde kalori alımını azalttığı gösterilmiştir. Diyet lifi alımı diyabet riski, kalp hastalığı, kolon kanseri, obezite ve yüksek kolesterol riskini azaltır.

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Aynı zamanda mandalinanın içerisnde yer alan lifler, bağışıklık sistemini güçlendirirken, hafızayı da geliştirir. Ayrıca mandalina tüketmenin ruh halini iyileştirdiği de bilinmektedir. Potasyum içeriğiyle aynı zamanda kemik sağlığı içinde önemlidir.

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İlerleyen yıllarda kemik erimesine karşı savaşır. Yeteli potasyum alımı yüksek kan basıncını önler ve kalp krizi oluşum riskini azaltır."

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