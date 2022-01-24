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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:15

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor

Faydaları yüzyıllardır bilinen fermente gıdalar günümüzde yeniden popüler olmaya başladı. Özellikle vücuttaki bakterileri anlamaya başladıkça, fermente gıda tüketmenin önemi daha da dikkat çekici hale geliyor. Uzmanlar o faydalarını tek tek anlattı.

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