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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 10:40

Kefirin faydaları saymakla bitmiyor! Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, 'Bağırsak mikrobiyatasının bozulması, obezite, alerjik durumlar, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi sayısız nörolojik ya da psikolojik sorunlara sebep olabiliyor. Yoğurttan daha fazla probiyotik bulunduran kefiri sofralarınızdan eksik etmeyin.' açıklamasında bulundu. İşte kefirin bilinmeyen faydaları...

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