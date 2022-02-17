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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:27

Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu

Baklagiller familyasından keçiboynuzunun, içerdiği çözünmez posa, polifenoller ve taninler ile sağlığa olumlu etkileri bulunuyor.

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