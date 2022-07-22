  • $17,7738
  • 18,0228
  • 979.472
  • 2534.73

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 10:35

Kavun çekirdeklerini kaynatıp içerseniz! Faydasını bir bilseniz

B vitamini ve iyot zengini kavun, her derde deva oluyor. Kavun kokusunun çiftlerde cinsel arzuyu arttırdığını söyleyen uzmanlar, bu lezzetli meyvenin sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.