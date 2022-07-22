Kavun çekirdeklerini kaynatıp içerseniz! Faydasını bir bilseniz

B vitamini ve iyot zengini kavun, her derde deva oluyor. Kavun kokusunun çiftlerde cinsel arzuyu arttırdığını söyleyen uzmanlar, bu lezzetli meyvenin sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor...
Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarını giderilmesine yardımcı olur.
Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor.
Yanıklara kavun konursa ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır. Et pişirirken kabuklarından bir parça ilave edilirse çabuk pişer.
Cilt bakımı için de faydalı bir besin olan kavun, ezilip soğuk süte katıldıktan sonra yüze sürülürse cildi nemlendirir. Özellikle kuru ciltlere çok faydalıdır. Kırışıklıkları giderir..