Kas geliştirmeye yardımcı 10 gıda

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1. Siyah Fasulye: Siyah fasulye, B, C, K ve A vitaminleri açısından zengin, doymuş yağ asitleri bakımından ise fakirdir. Yüksek kalitede protein içerdiğinden kaslar için gereklidir.

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2. Yoğurt: Kalsiyum ve D vitamini deposu yoğurt, kasların gelişimi ve sindirimin düzenlenmesi için oldukça faydalıdır.

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3. Midye: Düşük yağ ve yüksek protein oranıyla midye kas yapmayı hedefleyenler için ideal bir besin. Ayrıca içeriğindeki B12 ve selenyum, aktif bir hayat süren insanlar için çok önemlidir.

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4. Köy peyniri: Az yağlı köy peyniri yüksek kalitede protein içerir. Atıştırmalık olarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

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5.Zeytinyağı: Zeytinyağı doymamış yağ asitleri ve omega-3 kaynağıdır. Bu yağlar kalbimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca kas ağrısına iyi gelir ve tedavi edici özelliği vardır.

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6. Elma: Elma mükemmel bir karbonhidrat ve lif deposudur. Kas yapmaya kendinizi adadıysanız öantanızda her gün 1 elma mutlaka bulundurmanızı öneririz.

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7. Mercimek: Oldukça besleyici bir bakliyat olan mercimek, lif ve mineral açısından çok zengindir. Oldukça yapan yakılan mercimek, spor esnasında enerji sağlar ve kaybolan besin değerlerini vücudunuza geri kazandırır.

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8. İstiridye: Çinko açısından zengin istiridye, testesteron seviyesini yükseltir. Ayrıca protein deposu olması sebebiyle kas gelişimi için ideal bir yiyecektir.

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9. Yumurta: Her bir yumurtada 7-8 gram protein bulunur. Kas gelişimi için dilediğiniz şekilde pişirerek tüketebilirsiniz.