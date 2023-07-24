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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00

Karpuzun kabuğunu sakın çöpe atmayın! Vücuda faydaları saymakla bitmez

Yaz aylarında sıkça tükettiğiniz karpuzun içerisinde yüzde 90 oranında su barındırması ve oluşturduğu mineraller sayesinde vücuda faydaları saymakla bitmez. Öyle ki bu mucize besinin çöp diye attığınız kabukları bile çok kıymetli. Bu haberi okuduktan sonra şimdiye kadar attığınız tüm karpuz kabukları için pişman olacaksınız. İşte karpuz kabuklarının şoke eden yararları

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