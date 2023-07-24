Karpuzun kabuğunu sakın çöpe atmayın! Vücuda faydaları saymakla bitmez

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Yaz aylarının vazgeçilmezi, en serinletici ve en hafif tatlısı olarak dünyanın her tarafında en çok tüketilen meyve şüphesiz ki karpuzdur.

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A ve C vitamini, potasyum, magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir meyve türü olan karpuzun kabukları da çok faydalıdır.

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Karpuz kabuğu insan vücudu açısından birçok faydası bulunan, bir kısımdır. Çöp diye attığınız karpuz kabuğunun yeşil ile kırmızı kesim arasında ki beyaz kısım çok faydalıdır.

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Bu bakımdan meyve kabuklarını doğru tüketilebilir besinlere ya da kullanılabilir ürünlere dönüştürmek mümkündür.

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Karpuzun dış kısmından faydalanabileceğiniz sayısız tarif bulunuyor. Biz de sizin için karpuz kabuğundan yapabileceğiniz birkaç tarifi sıraladık...

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Tükettiğimiz meyvelerin kabuklarını soyup atmaktansa, onları dönüştürebiliriz.

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Cilt bakımında veya çeşitli tariflerde kullanabiliriz. Meyve kabuklarını kullanmanın birçok farklı yolu var. İşte detaylar...

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Karpuz kabuğu reçeli malzemeler

750 gram karpuz kabuğu 2 gram karbonat 500 mililitre su 300 gram toz şeker 2 gram limon tuzu 4 adet karanfil

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Karpuz kabuklarının dış kısmındaki yeşil yüzeyi tamamen soyun.

Soyulmuş kabukları bir kap içinde karbonatlı su içerisinde en az 2 saat kadar bekletin. Daha sonra karbonatlı sudan çıkarıp su dolu başka bir tencere içinde kabukları 30 dakika haşlayın.

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Reçelin şerbeti için 500 mL su içine toz şeker, limon tuzu ve karanfil ekleyip tekrar karıştırarak kaynatın.

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Haşlanmış kabukları şerbete ekleyip bir 45 dakika daha kaynatın.

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Kaynatma işlemi yapılırken kabın yüzeyinde biriken veya oluşan köpükleri bir kaşıkla dışarı alıp temizleyin.

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40 dakikanın sonrasında oda sıcaklığında dinlenmeye alın.

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Yaptığınız reçeli kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip beklemeye bırakın. Evet, artık karpuz kabuğu reçeliniz hazır, dilediğiniz zaman sofranıza sabahları koyup kızarmış ekmeğin üzerine sürebilir afiyetle tüketebilirsiniz..

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KARPUZ KABUKLARINDAN TURŞU YAPIN

Karpuz kabuklarından hiç turşu mu olur demeyin! Karpuz kabukları hem çok lezzetli oluyor hem de harika bir geri dönüşüm vadediyor.

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Yaz boyunca yediğiniz karpuzların kabuklarını atmayıp, turşusunu kurup kışın da o bastıran karpuz isteğini turşusuyla giderin. Karpuz turşusunu çok seveceğinize emin olabilirsiniz!

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KÖZ BİBERLİ KARPUZ KABUĞU SALATASI TARİFİ

Karpuz kabuğundan nefis bir salata hazırlayabilirsiniz. Köz biberli olan bu salata tarifini mutlaka deneyin! Malzemeler: 1 küçük kase karpuzun beyaz kısmı, 1 adet domates, 1 adet salatalık, 1 adet kuru soğan, 1 adet yabani semizotu, 1 adet kırmızı közlenmiş biber, 1 adet yeşil közlenmiş biber, kaya tuzu, zeytinyağı, limon suyu.

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Karpuz kabuklarının yeşil kısımlarını kesin. Biberlerinizi fırında ya da ocakta közleyin. Karpuz kabuğunu, salatayı, biberleri ve domatesi küp küp doğrayın. Soğanı çok ince doğramaya özen gösterin. Semizotunun taze uç kısımlarını doğrayın ve ilave edin. Üzerine kaya tuzu, zeytinyağı ve limonu ekleyin.

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ZEYTİNYAĞLI KARPUZ KABUĞU

Son olarak karpuz kabuğundan harika bir zeytinyağlı hazırlayabilirsiniz. Malzemeler: 2 dilim karpuz kabuğu, 2 adet soğan, 1/2 limon, 1 çay kaşığı tane kakule, 1 tatlı kaşığı tane karabiber, 1/4 su bardağı su, 1/4 su bardağı zeytinyağı, tuz.

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NASIL YAPILIR?

Karpuz kabuğunun en dış koyu yeşil kısmını 1-2 mm kalınlığında soyun. Kalan kısmını istediğiniz şekilde doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup dik doğrayın.

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Limon kabuğunu incecik kıyın. Karpuz kabuğu, soğan, limon kabuğu, tuz ve baharatları tencereye alıp suyu ilave edin.

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Orta ateşte kabuk istediğiniz yumuşaklığa gelinceye kadar pişirip zeytinyağı ve bir çorba kaşığı limon suyu ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğuyuncaya kadar kapağını açmayın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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KARPUZ KABUĞU VE BEYAZ KISMI NELER İÇERİR?

Karpuz kabuğundaki sitrülin maddesi etkili bir doğal cinsellik ilacıdır. Karpuz kabuğu, ağız içerisinde mekanik temizlenme sağlayarak ağız içerisinde çürüklere neden olan asit miktarını azaltmakta ve dişetlerine masaj yapmaktadır.

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Ciltteki akneler için oldukça faydalıdır. Cildin temizlenmesini ve yağdan arınmasını sağlamaktadır.

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Karpuz kabuğunun beyaz kısmı ağızda çiğnenerek gargara yapılırsa ağzın içinin temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda ağız içerisinde oluşan kötü kokuların giderilmesinde de yardımcıdır.

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Karpuzun beyaz kısmındaki sitrülinin ve resrevetrol maddeleri antioksidan bakımından oldukça zengin olduklarından dolayı kan dolaşımını hızlandırıcı etkileri bulunmaktadır.

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Karpuz kabuğundaki maddeler yaşlanmayı geciktirici ve kanser önleyici özellikler göstermektedirler.

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İçeriğinde barındırdığı yüksek potasyumdan dolayı kalp fonksiyonlarının ve kan basıncının düzenlenmesinde etkili rol oynamaktadır.

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A, B6 VE c vitamini bakımından, çinko, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin içeriğe sahiptir.

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İçeriğinde bulunan tüm bu vitamin ve mineraller vücuda enerji vererek vücudun daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.

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İçeriğinde likopen bulunmaktadır. Likopen antioksidan yönünden oldukça zengindir. Bundan dolayı vücudun birçok hastalıktan korunmasını sağlar.

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Karpuz kabuğundan elde edilen ve bir çeşit aminoasit olan 'citrulline' kaslar için çok fayda sağlamaktadır.

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Karpuz kabuğunda bulunan lifler kilo vermeyi daha hızlı hale getirir ve daha kolay kilo vermeyi sağlar.

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Karpuz kabuğundan üretilen citrulline aynı zamanda kaygıyı azaltarak kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır.

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İdrar söktürücü etki vücudun toplamış olduğu suyun kolaylıkla dışarı atılmasını sağlar.

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Karpuz kabuklarının beyaz kısmı yenildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili rol oynar.

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