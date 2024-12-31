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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 13:15 | Yakup Sönmez

Kanserin en büyük düşmanı! İşte ilk kez duyacağınız etkisi

Yaban mersinin vücudumuzu kanser hücrelerine karşı koruduğunu biliyor muydunuz? İşte yaban mersinin bilinmeyen faydaları...

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