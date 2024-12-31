Kanserin en büyük düşmanı! İşte ilk kez duyacağınız etkisi

İŞTE YABAN MERSİNİN FAYDALARI
Yaban mersininde bulunan "antosiyaninler" yaşa ve ultraviyole ışınlarına bağlı olarak oluşan retina problemlerine karşı koruma sağlar, gece görme kapasitesini artırır
Yaban Mersini meyvesi içerisinde polifenoller, salisilik asit, karotenler, folik asit, lifler, B vitamini kompleksi A ve E vitamini, C vitamini, potasyum, fosfor, magnezyum, demir, Riboflavin, niasin ve fitoestrojenler bulunmaktadır.
Proantocyanidin ve antosiyaninler ise kapiller (kılcal) damar yırtılmaları ve kanamaları gözde retina ve beyin kanamalarına karşı damar sağlığı ve bütünlüğünü korur.
Ek olarak içerikteki antosiyaninler mide ve kalın bağırsak ülserlerinde hızlı bir iyileştirici özelliğe sahiptirler.