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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 16:05

Kanserin en büyük düşmanı! Faydaları saymakla bitmeyen mucize besin

Beslenme düzeni sağlığımız için oldukça önemli. Bilhassa düzenli bir şekilde meyve ve sebze yemek pek çok hastalığın önüne geçebiliyor. Bir takım gıdaların sağlık için faydaları saymakla bitmiyor. Nadir tüketilmeyen yaban mersini de bu gıdalardan biri... Yaban mersininin yararlarını duyanlar çok şaşırıyor. Kanserden tansiyona pek çok hastalığın şifası onda. İşte yaban mersinin faydaları...

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