Kanserin en büyük düşmanı! 'Altın Süt' nasıl hazırlanır?

İyi bir ağrı kesici için, bazı insanlar altın macunu altın sütü haline getirmeden doğrudan kullanırlar. Ağrıyı ve iltihabı azaltmak için altın macunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

1/2 ila 1 çay kaşığı zerdeçal macunu alın.

Ağrı azalana kadar her gün sarı macunu tüketin (3 ila 4 gün kadar sürmeli)