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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:03

Kan gruplarına göre hastalık riskleri neler? İşte yapılan araştırmanın sonuçları

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların kanser ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bu büyük çaplı araştırmada elde edilen bilgilere göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında azımsanamayacak kadar belirgin bir bağlantı var.

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