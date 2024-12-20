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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:50

Kan grubunuz kişiliğinizi etkiliyor! En güçlüsü belli oldu

Kan grubunun bir kişinin kişiliğini belirleyen bir 'kod' olduğuna dair bir teori de bulunmaktadır. Bu teoriye göre, her kan grubunun bireylerin karakterini etkilediğine inanılmaktadır. Kan grubunun hayatımızı nasıl etkilediğine birlikte göz atalım.

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