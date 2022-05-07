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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 10:12

Kalp sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? Adeta ömür uzatan süper gıdalar listesi ve faydalı

Mutfaklarımızda bulunan birçok besinin kalp ve damar sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Tıbbi tedavilerin yanı sıra besinler de kalp sağlığını korumada oldukça önemli. Kalp sağlığı için uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri açıkladı. İşte kalp sağlığına iyi gelen besinler...

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