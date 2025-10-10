Kahvaltıların vazgeçilmezi! Balın bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

Bal ve karanfil





Bu tarifin özünü karanfilin içinde bulunan çok güçlü bir anestetik olan Eugenol oluşturur. Eugenol aynı zamanda bal gibi güçlü bir antiseptiktir ki bu da enfeksiyonlarla mücadelede harika iş çıkarır. Karanfil, diğer eugenol kaynaklarından 20 kat daha fazla eugenol içerir, bu da diş ağrılarınızın geçirilmesinde bir numara iş görür.