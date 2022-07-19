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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 11:00

Kahvaltı menülerinin vazgeçilmezleri arasında! İşte balın bilinmeyen faydaları

Kahvaltı menülerinin vazgeçilmezleri arasından bulunan bal, öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılabiliyor.

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