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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:37

İşte kilo verdiren besinler! İşte listede yer alan yiyecekler...

Uzmanlar araştırmalarda yüksek proteinli diyetlerin kilo vermeye yardımcı olduğunun ortaya konulduğunu ve protein alımı için en basit yolun, yüksek proteinli gıdalar tüketmekten geçtiğini söylüyor. İşte, proteini yüksek besinler…

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