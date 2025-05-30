İşte kahkahanın gücü! Gülmekle ilgili 12 şaşırtıcı gerçek

5.Köpek Kahkahası Barınaklardaki Stresi Azaltır





Evet, köpekler de gülebilir! Onların kahkahası, hırlama ve hızlı soluma seslerinden oluşur. Sürekli stres altında olan hayvan barınaklarında yapılan araştırmalar, bu kahkahaya benzer seslerin hoparlörden çalınmasının hayvanlarda kaygıyı azalttığını göstermiştir.

Kahkaha, oyun zamanını simgeler ve bu da daha az stresli bir ortam anlamına gelir.