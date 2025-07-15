Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $40,2212
  • 47,0246
  • 4348.61

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2025 Salı 10:42 |

İşte doğru bilinen yanlışlar! Sağlığınızı riske atmayın

Sağlık ve iyi yaşam alanlarında dolaşan pek çok çelişkili bilgi var. Eskiden sağlıklı olmak; dengeli beslenmek, aktif kalmak ve sevdiklerinle ilişkilerini sürdürmek kadar basitken, artık insanlar bu konuyu ya kâr etmek ya da kafa karıştırmak için gereksiz yere karmaşık hale getiriyor. İşte doğru bilinen yanlışlar

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.