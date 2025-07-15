İşte doğru bilinen yanlışlar! Sağlığınızı riske atmayın

Detoks Hakkında:
Vücudunuz zaten bu işi yapan organlara sahip. "Detoks" adı altında satılan ürünlere kanmayın
Takviye Ürünlerin Aşırı Kullanımı:
"Doğal" etiketiyle satılan her şey güvenli değil. Fazla D vitamini veya demir zararlı olabilir.
Ağrı Hakkında Yanılgı:
"Ağrı, vücuttan zayıflığın atılmasıdır" demek yanlış. Egzersiz sonrası kas ağrısı normaldir, ancak keskin ağrılar vücuda zarar verir.
Sabah 04:00 Kalkmak:
Kaliteli uykuyu feda edip "üretkenlik" için erken kalkanlar, aslında sağlıklarını riske atıyor.