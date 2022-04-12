İltihabı söküp atıyor! İşte iyileştirici özelliklere sahip olan baharatlar

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Artrit, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve hatta kanser gibi çeşitli sağlık sorunları ile bağlantılı olan "kronik inlamasyon" sorunu ile mücadele eden baharatlar sayesinde uzun bir yaşamı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

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İltihap karşıtı bir beslenme sistemini uygulamak, vücudunuzda harikalar yaratmaya yardımcı olabilir. Üstelik zaten mutfak raflarınızda yer alan birkaç baharat, doğru kullanımda iltihaplanmayı büyük oranda düşürecektir. İşte o baharatlar ve mucizevi etkileri...

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ZERDEÇAL En iyi bilinen baharatlardan biri olan zerdeçal, iltihap karşıtı içeriği ile tüm dünyanın favorilerinden biri. Son birkaç yılda popülaritesinin daha fazla artması ise yaygınlığını da beraberinde artırdı. Hint mutfağının yaygın kullandığı bir baharat olan zerdeçal, 300'den fazla aktif bileşiğe sahiptir. Ana bileşeni olan kurkumin, antibakteriyel etkisi ile iltihapla savaşan önemli bir antioksidan kaynağıdır.

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2018 yılında yapılan bir çalışmada, üç günden 36 haftaya kadar değişine sürelerde günlük olarak kurkumin içeren takviyeler kullanıldı. Yapılan çalışma sonucunda bu takviyeyi kullanan kişilerin iltihap düzeylerinde önemli oranda bir düşüş yaşandı. Ayrıca osteoartrit sorunu ile mücadele eden kişiler üzerinde yapılan başka bir araştırma, kurkumin takviyelerinin ibuprofen gibi anti-inlamatuar ilaçlara benzer bir biçimde ağrı kesici etkisi oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır.

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Tüm bunların yanı sıra; kurkumin, zerdeçalın yalnızca %3'ünü oluşturuyor. Bu nedenle yeterince emilime neden olmayabilir. Bu nedenle zerdeçalın etkisini üst düzeye çıkarmak için karabiberle birlikte tüketmek gerekir. Kurkumin, karabiber ile birlikte tüketildiğinde emilimi %2000 oranında artırıyor. Karabiberin içeriğindeki piperin sayesinde kurkumin emilimi oldukça yüksek bir düzeye çıkıyor.

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KARABİBER Salataların, ana yemeklerin veya ara sıcakların vazgeçilmezi olan karabiber, en çok kullanılan baharatlardan biri. Bitkisel bir içerik olan piperine sahip olan bu baharat, birçok hastalığa neden olduğu bilinen serbest radikallerin ortaya çıkardığı hasarı azaltan antioksidan bir etki ortaya çıkarır.

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İnsanlar üzerinde kısıtlı bir çalışma yapılmış olsa da karabiberin yoğun içeriği sayesinde inflamasyon ile büyük oranda savaştığı ortaya konmuştur.

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ZENCEFİL keskin aroması ile bilinen zencefil, en sağlıklı baharatlar arasında yerini alıyor. Aynı "süper gıda" olarak da tanımlanan bu baharat sayesinde mide bulantısı, hazımsızlık gibi sorunlarla mücadele edebilirsiniz. İçeriğindeki "gingerol" maddesi, hem antioksidan hem de antibakteriyel bileşikleri ile iltihabı ve enfeksiyonu büyük oranda azaltılabilir. Üstelik zencefil tüketmek, eklem ağrısı gibi artrit semptomlarını büyük oranda azaltabiliyor.

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Rahatsızlığa bağlı olarak çayı demlenerek tüketilebilir veya uçucu yağ olarak uygulanabilir. Bununla birlikte Artrit Vakfı, biraz zencefil çayı demleyerek taze şekilde tüketiliyor. 30 ile 60 dakika kaynar suya bir veya iki cm lik bir parça taze zencefil kökü ekledikten sonra bu çok yönlü baharatın faydalarından yararlanabilirsiniz.

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TARÇIN Yulaf ezmesi, elmalı tart gibi birbirinden farklı yemeğe lezzet katan tarçın, yalnızca sıcak ve aromatik yapısı ile değil sağlığa faydaları ile de dikkat çekiyor. Tarçın, kendine özgü lezzetinin yanı sıra yoğun bir iltihap karşıtı özelliğe sahip olması ile öne çıkıyor. Antioksidan bakımından zengin özellikleri, hücre hasarını önlüyor, kan şekerini düşürüyor ve kolesterol düzeylerini iyileştiriyor.

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Tarçının tüm bu faydalarından en üst düzeyde faydalanabilmek için bir smoothie hazırlarken içine dahil edebilir veya bir yulaf ezmesi karışımına bir kaşık ekleyerek tüm etkilerini en üst düzeyde yaşayabilirsiniz.

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KIRMIZI BİBER Yaptığınız yemeğe hafif bir acılık veya yoğun bir acı vermek için kullanılan kırmızı acı biber, sadece lezzeti ile değil aynı zamanda etkileri ile de dikkat çekiyor. Kırmızı acı biberin acılığının kaynaklandığı "kapsaisinoidler" olarak bilinen ve doğal ağrı kesici etkisine sahip bir içerik sağlığa faydası ile biliniyor.

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Acı biberdeki ana bileşen olan kapsaisin, kas ve eklem ağrısını hafifletmeyi amaçlayan birçok kremde de yer alıyor. Uzmanlar, yapılan bir araştırmanın sonucunda osteoartrit hastalığından muzdarip kişilerde ağrıyı azaltmak için kapsaisin kreminin nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla "eşit derece etkili olduğunu tespit etti.