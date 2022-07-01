  • $16,7575
  • 17,4588
  • 963.066
  • 2445.37

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:28

İlk kez duyacaksınız! Yaprağından sızan süt tam bir şifa kaynağı

Anadolu'da bereket ve şifanın sembolü olan incir ülkemizde oldukça sevilen bir meyvedir. Yazın yaş, kışın ise kurutulmuş bir şekilde tüketebileceğimiz incirin besin değeri çok yüksektir. İşte incirin az bilinen faydaları...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.