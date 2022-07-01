İlk kez duyacaksınız! Yaprağından sızan süt tam bir şifa kaynağı

Ellerde çıkan siğillerin en iyi çözümü incir sütüdür. Körpe incir yapraklarının sütü siğile karşı etkilidir.
Körpe incir yapraklarının ezilerek hazırlanan lapası, çıbanların olgunlaştırılması ve baş verip akmasında etkili olur.
Lapası yanık ağrılarını azaltıcı bir etkiye sahiptir. İncir yaprağının sütü, akrep ve örümceğin soktuğu yere haricen hafifçe ovuşturularak sürülürse, faydalı olur.
İncir odununun külünün distile edilmiş suyu, sinir ağrılarında haricen kullanılır (ağır yaralar üzerine uygulanır). Kuduz için ise, haricen ham incir veya taze incir yaprakları kullanılır.
Ayrıca ham incir ve taze incir yaprakları ile gersene uyuza ve gelinciğin ısırdığı yerin üzerine tatbik edilir.
Kurutulmuş incir yapraklarıyla hazırlanan dekoksiyon, hemoroit (basur) ve çıbanlara karşı etkilidir.
Körpe incir yaprakları, havadar ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur. Bu yapraklar parçalanır.
2-3 tatlı kaşığı kurumuş yaprak bir bardak suda 30 dakika kadar kaynatılır. Soğuduktan sonra bu sudan ekzema ve basur için her sabah açken yarım bardak içilir.
1 incir ortalama olarak 40-45 kaloriye denk gelmektedir. Bu yüzden diyet yapan kişilerin diyet listelerinde bulunması gereken bir meyvedir.
1 günün sonunda, 2 adet inciri zeytinyağının içerisinden çıkarıp yiyin. Hemen yediğiniz incirlerin yerine 2 adet daha koyun.
Hiç ara vermeksizin, bu kürü 6 ay boyunca uygulayın. 6 ayın sonunda, astım, öksürük gibi bir şikayetiniz kalmayacak.
İncir, içerdiği yüksek orandaki liflerle bedene giren kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar.
Bu meyvenin vücudumuz için bu kadar çok faydası olmasının yanında kalorisi de oldukça düşüktür.
İncir aynı zamanda yüksek oranda anti oksidan içeren bir meyvedir. Yüksek oranda karoten, lutein ve tannen içermektedir. Bu sayede yaşlanmanın vücuttaki etkilerini geciktirmeye yardımcı olur.
İncir potasyumdan zengin bir meyvedir, bu özelliğinden ötürü de tansiyonu düzenlemede oldukça faydalıdır.
Yüksek oranda demir içeriğinin yanı sıra C vitamini de içeriyor olması, incirdeki demirin emilimini olumlu yönde etkilemektedir.
İnciri cevizle birlikte yerseniz hem vücudunuzu zehirlerden korur, hem de bronşite iyi gelerek öksürüğü keser.
Sesiniz kısıldığında hemen bir inciri bir su bardağı kadar sütün içine koyup bir cezvede kaynatın.