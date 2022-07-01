İlk kez duyacaksınız! Yaprağından sızan süt tam bir şifa kaynağı

1 / 43

Taze ve özellikle kuru incirin hücreleri yenileyici etkisi bulunuyor.

2 / 43

İncirin yaşı, kurusu, yaprağı hatta sütünün mucizevi faydaları bulunmaktadır

3 / 43

Mucizevi meyvenin inanılmaz faydaları;

4 / 43

Ellerde çıkan siğillerin en iyi çözümü incir sütüdür. Körpe incir yapraklarının sütü siğile karşı etkilidir.

5 / 43

Bu nedenle körpe incir yaprağı koparılarak sızan süt siğile sürülür.

6 / 43

Birkaç kez düzenli uygulamada siğiller kaybolur.

7 / 43

Körpe incir yapraklarının ezilerek hazırlanan lapası, çıbanların olgunlaştırılması ve baş verip akmasında etkili olur.

8 / 43

Lapası yanık ağrılarını azaltıcı bir etkiye sahiptir. İncir yaprağının sütü, akrep ve örümceğin soktuğu yere haricen hafifçe ovuşturularak sürülürse, faydalı olur.

9 / 43

İncir odununun külünün distile edilmiş suyu, sinir ağrılarında haricen kullanılır (ağır yaralar üzerine uygulanır). Kuduz için ise, haricen ham incir veya taze incir yaprakları kullanılır.



10 / 43

Ayrıca ham incir ve taze incir yaprakları ile gersene uyuza ve gelinciğin ısırdığı yerin üzerine tatbik edilir.



11 / 43

Kurutulmuş incir yapraklarıyla hazırlanan dekoksiyon, hemoroit (basur) ve çıbanlara karşı etkilidir.



12 / 43

Körpe incir yaprakları, havadar ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur. Bu yapraklar parçalanır.

13 / 43

2-3 tatlı kaşığı kurumuş yaprak bir bardak suda 30 dakika kadar kaynatılır. Soğuduktan sonra bu sudan ekzema ve basur için her sabah açken yarım bardak içilir.



14 / 43

Nezleye karşı incir yaprağının kaynatılmış suyu içilir.

15 / 43

Bronşit tedavisinde bir miktar incir yaprağı bal ile karıştırılır ve hastaya yedirilir.

16 / 43

Boğaz iltihaplarında incir meyvası suda kaynatılır ve gargara yapılır.

17 / 43

1 incir ortalama olarak 40-45 kaloriye denk gelmektedir. Bu yüzden diyet yapan kişilerin diyet listelerinde bulunması gereken bir meyvedir.

18 / 43

Kabızlığa karşı, birkaç incir meyvası yenir ve üzerine su içilir

19 / 43

Kuru İncir zeytinyağı kürü, pek çok derde deva türden bir kür.

20 / 43

Astım, alerjik astım ve öksürük şikayetleri için doğal tedavi yöntemlerinin en etkilisidir.

21 / 43

Akciğer hastalıklarına oldukça faydalıdır.

22 / 43

Hamile kalmak isteyen kadınlar için mucizevi etkisi vardır

23 / 43

2 adet inciri geceden saf zeytinyağının içerisine koyup, diğer geceye kadar bekletin

24 / 43

1 günün sonunda, 2 adet inciri zeytinyağının içerisinden çıkarıp yiyin. Hemen yediğiniz incirlerin yerine 2 adet daha koyun.

25 / 43

Hiç ara vermeksizin, bu kürü 6 ay boyunca uygulayın. 6 ayın sonunda, astım, öksürük gibi bir şikayetiniz kalmayacak.

26 / 43

İncir, içerdiği yüksek orandaki liflerle bedene giren kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar.

27 / 43

Sindirimi kolaylaştıran incirin, bedeni bakterilere karşı koruyan etkileri de vardır.

28 / 43

Bu meyvenin vücudumuz için bu kadar çok faydası olmasının yanında kalorisi de oldukça düşüktür.

29 / 43

Yaşlanmak istemiyorsanız düzenli olarak incir tüketmeye özen gösterin.

30 / 43

İncir aynı zamanda yüksek oranda anti oksidan içeren bir meyvedir. Yüksek oranda karoten, lutein ve tannen içermektedir. Bu sayede yaşlanmanın vücuttaki etkilerini geciktirmeye yardımcı olur.

31 / 43

İncir potasyumdan zengin bir meyvedir, bu özelliğinden ötürü de tansiyonu düzenlemede oldukça faydalıdır.

32 / 43

Demir yetersizliği olanların da inciri günlük beslenmelerine ilave etmeleri gerekir.

33 / 43

Yüksek oranda demir içeriğinin yanı sıra C vitamini de içeriyor olması, incirdeki demirin emilimini olumlu yönde etkilemektedir.

34 / 43

Böylece yüksek emilim oranına sahip bir demir kaynağı olmaktadır.

35 / 43

Tüm bunların yanı sıra incirde, diğer meyveler gibi karbonhidrat ve şeker oranı da yüksektir.

36 / 43

Bu nedenle diyabetli bireylerin tüketimlerinde dikkatli olmaları gerekmektedir.

37 / 43

Tabii yine fazla tüketiminde bağırsak hareketlerinin artacağı da unutulmamalıdır.

38 / 43

İncirin kurutulmuşu çok değerli olup, iyi bir besin kaynağıdır.

39 / 43

Balgam söktürücü, yumuşatıcı olarak kullanılır.

40 / 43

İnciri cevizle birlikte yerseniz hem vücudunuzu zehirlerden korur, hem de bronşite iyi gelerek öksürüğü keser.

41 / 43

Nezle için de faydalıdır.

42 / 43

Sesiniz kısıldığında hemen bir inciri bir su bardağı kadar sütün içine koyup bir cezvede kaynatın.