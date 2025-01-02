İlk kez duyacaksınız! İşte zeytinyağı hakkında şaşırtıcı 23 gerçek

Sızma zeytinyağındaki oleocanthal, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini parçalayıp öldürüyor.
Zeytinyağındaki oleocanthal adı verilen bir fitonutrient aslında ibuprofenin etkisini taklit ediyor.
Kaynatmak yerine sızma zeytinyağında kızartmak, yiyeceklerin besin değerlerini daha fazla korumasına yardımcı olabilir. Zeytinyağındaki fenoller yiyeceğe geçer ve bu da yiyeceği daha sağlıklı hale getirir.
Sızma zeytinyağı (EVOO) ile normal "saf" zeytinyağı arasındaki fark, EVOO'nun saf, soğuk sıkım zeytinlerden yapılmasıdır. Normal zeytinyağı, hem soğuk sıkım hem de işlenmiş yağların bir karışımıdır. Birbirlerinin yerine kullanılabilirken, EVOO daha lezzetlidir, saf zeytinyağı ise daha yüksek sıcaklıklara ısıtılabilir.