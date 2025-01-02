İlk kez duyacaksınız! İşte zeytinyağı hakkında şaşırtıcı 23 gerçek

Sızma zeytinyağı (EVOO) ile normal "saf" zeytinyağı arasındaki fark, EVOO'nun saf, soğuk sıkım zeytinlerden yapılmasıdır. Normal zeytinyağı, hem soğuk sıkım hem de işlenmiş yağların bir karışımıdır. Birbirlerinin yerine kullanılabilirken, EVOO daha lezzetlidir, saf zeytinyağı ise daha yüksek sıcaklıklara ısıtılabilir.