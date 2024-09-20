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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 16:28

Hiç çiğ patates suyunu içmeyi denediniz mi? Faydası saymakla bitmiyor

Patates sadece ülkemizde değil dünyada da en sevilen ve oldukça faydalı sebzelerden biridir. Patates mutfaklarda çok farklı amaçlara kullanılır. Eminim siz de patatesi yemeklerinizde salatalarınızda, böreklerinizde ve omletlerinizde kullanmışsınızdır. Peki hiç çiğ patates suyunu içmeyi denediniz mi? Aşağıda sıralayacağım patates suyunun faydalarını okuduğunuzda bunu yeniden düşüneceğinizden kuşkum yok.