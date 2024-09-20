Hiç çiğ patates suyunu içmeyi denediniz mi? Faydası saymakla bitmiyor

Patates suyunun faydaları arasında gastrit, kolik ve mide ülserleri ile kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar gösterilmektedir. Patates suyunun saçlara ve cilde de yi geldiğine ilişkin veriler bulunmaktadır.
Patates suyu çok iyi bir antiinflamatuvardır. Bel, sırt ve eklem ağrılarının giderilmesinde etkilidir. Gut hastalığında faydalıdır. Patates suyu vücudun her bölgesinde dolaşımın iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle sabahları aç karnına içilmesi önerilir.
Patates suyu sindirim sisteminin sağlıklı işleyişine yardımcı olur. Kabızlık, ishal, şişkinlik, mide yanması ve hazımsızlık gibi problemlere karşı etkilidir. Sabahları içilen patates suyunun reflü hastalarına iyi geldiği yönünde veriler bulunmaktadır.
Patates suyu vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Patates suyunun karaciğerin ve safranın temizlenmesinde faydalıdır. Patates suyu idrar yollarında taş oluşumunu da azaltır.
Patates suyu saç köklerini besler, daha gür ve sağlıklı saçlara kavuşmanıza katkı sağlar. Bunun için patates suyunu, yumurta akı ve bal ile karıştırıp saçlarınıza uygulayın ye yarım saat sonra saçlarınızı şampuan ile durulayın.
Patates suyu demir ve folik asit içerir. Bu besin ögeleri kırmızı kan hücrelerinin yapımında görevlidir. Patates suyu bu sayede anemi riskini azaltır.
Patates suyunun faydalarından bir diğeri ise isilik ve kaşıntı gibi cilt sorunlarında yatıştırıcı etkisidir. Patates suyunu tahriş olmuş cilde uygulayabilirsiniz. Patates suyunu soğutarak cildinize sürdüğünüzde güneş yanıklarının yaratmış olduğu batma hissi ve ağrıyı hafifletir. Patates suyunu düzenli olarak içmek cilt kuruluğunu giderir. Patates suyunu göz altına bir pamuk yardımı ile uygulayarak göz altı lekeleri ve morluklarını hafifletebilirsiniz.
Patates iyi bir potasyum kaynağı olarak yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Yeterli potasyum alımı kalp hastalıkları riskinin azaltılmasını sağlamaktadır.
Patates suyunun tadı buruktur. Bu sebeple patates suyunu, havuç suyu ile karıştırabilir, limon suyu ve bal ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Yeşile çalan ve filizlenmiş patateslerde solanin adlı zehirli bir madde oluşur. Bu patatesleri, patates suyu hazırlamak için kullanmayın. Patatesteki siyah noktalar da dikkatlice kesilerek patates suyu hazırlanmalıdır.
Patatesin Cilde Güzellik Veren 8 Faydası
Kırışıklıklar: Patates suyunu her gün nazikçe bir pamuk ile cildinize sürün. Bu işlem lekelerin ve kırışıklıkların azalmasını sağlar, cildinize genç bir görünüm kazandırır.
Güneş Yanığı: Soğutulmuş patates suyunu güneş yanığı olan yere uygulayın. Patates suyu yanık bölgedeki acıyı azaltır, sızlamayı yatıştırır ve ferahlama hissi verir.
Cilt Lekeleri: Eğer problemli bir cildiniz ve cilt lekeleriniz varsa, her gün makul miktarda soğuk patates suyunu pamuk yardımıyla yüzünüze uygulayın. Cildinize parlaklık ve yumuşaklık kazandıran bu yöntemi günlük bakımınıza ekleyebilirsiniz. Göz Çevresindeki Koyu Halkalar: Her gece yatmadan önce pamuğu patates suyuna batırın ve gözelerinizin üzerine koyun. 1 hafta içinde gözlerinizin etrafındaki koyu halkalara elveda diyebilirsiniz.
Şiş Gözler ve Yorgun Cilt: Pamuğu bir süre patates suyunda beklettikten sonra gözlerinizi ovalayın ve aynı şekilde yüzünüze sürün.
Kuru Ciltle Savaş: Kremler ve losyonlar cilt kuruluğuna karşı ne yazık ki tam anlamıyla yeterli olamıyor. Patates suyunu cildinize uygulamak çok faydalı tabi; ancak bunun yanında her gün 1 bardak patates suyu içmenizde de oldukça fayda var. Kuru bir cilde sahipseniz, patates suyu vücudunuzun su ihtiyacını karşılayarak size çok iyi gelecek ve toksinlerden arınmanızı sağlayacak.
Cilt Tonunu Açma: Daha düzgün ve eşit bir cilt görünümüne sahip olmak isteyenler için cilt tonunu açan yöntemler oldukça faydalıdır. Patates ise cilt tonunu bir kaç ton açmaya yarayan en faydalı besinlerden birisi. Patates suyu piyasadaki bazı kremlerde olduğu gibi kimyasal katkılar içermiyor. Bu anlamda tam anlamıyla doğal bir ton açıcı. Patates suyuna bir miktar limon suyu ekleyin ve cildinizdeki koyu bölgelere uygulayın. Bu yönteme alternatif olarak patates suyunu salatalık suyu ile de karıştırıp da uygulayabilirsiniz.
Yaşlanma Karşıtı: Sabah uyandığınızda 1 bardak patates suyunu aç karna içmek yaşlanmayı geciktiren ve hücreleri tedavi eden çok iyi bir yöntem. Patates suyu yaşlanma izlerini azaltmada birebirdir. Patates suyunu bir miktar zeytinyağı ile karıştırın ve karışımın içinde beklettiğiniz pamuğu göz çevrenize uygulayın. Bu uygulama göz çevrenizdeki kaz ayaklarından kurtulmanızı sağlayacak.