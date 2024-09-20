Hiç çiğ patates suyunu içmeyi denediniz mi? Faydası saymakla bitmiyor

Cilt Tonunu Açma: Daha düzgün ve eşit bir cilt görünümüne sahip olmak isteyenler için cilt tonunu açan yöntemler oldukça faydalıdır. Patates ise cilt tonunu bir kaç ton açmaya yarayan en faydalı besinlerden birisi. Patates suyu piyasadaki bazı kremlerde olduğu gibi kimyasal katkılar içermiyor. Bu anlamda tam anlamıyla doğal bir ton açıcı. Patates suyuna bir miktar limon suyu ekleyin ve cildinizdeki koyu bölgelere uygulayın. Bu yönteme alternatif olarak patates suyunu salatalık suyu ile de karıştırıp da uygulayabilirsiniz.