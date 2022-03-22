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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Mart 2022 Salı 14:56

Her sabah poğaça yiyenler dikkat! Bakın vücudunuza neler yapıyor

Erken saatlerde tüketilen simit, poğaça gibi yiyeceklerin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Poğaça ve simidin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı.

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