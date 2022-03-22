Her sabah poğaça yiyenler dikkat! Bakın vücudunuza neler yapıyor

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Türk kahvaltısında yer alan çay-simit ya da çay-poğaça ikililerinin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Poğaça ve simitin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı.

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UZMANINDAN UYARI!

Rafine (işlenmiş) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin öğelerinden ayrılmış şekerler ve rafine tahıllardır. Bunlar arasında beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur işleri (simit, poğaça, açma vb.), beyaz un, beyaz pirinç ve birçok kahvaltılık gevrek yer almaktadır. Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

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Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.

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Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.

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Karın yağının fazlalığı, abdominal organları ve karaciğeri çevreler, insülin direnciyle ve diyabet riskiyle yakından ilişkilidir. Şekerli/hamur işi yiyecekleri kesmek, daha ince bir bel çevresi yanı sıra daha düşük diyabet riski anlamına gelmektedir.

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Rafine karbonhidrat ve şekeri yüksek diyetler beraberinde yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite, hiperaktivite, duygudurum bozuklukları ile bağlantılı olmuştur.

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Karın yağının fazlalığı, abdominal organları ve karaciğeri çevreler, insülin direnciyle ve diyabet riskiyle yakından ilişkilidir. Şekerli/hamur işi yiyecekleri kesmek, daha ince bir bel çevresi yanı sıra daha düşük diyabet riski anlamına gelmektedir.

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Yapılan çalışmalarda çok yüksek oranda rafine ürün yiyen bireylerin en az yiyenlere kıyasla kalp hastalığına yakalanma risklerinin 2-3 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır. Şeker bazı insanlar için bağımlılık da yapabilmektedir.

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Eğlence amaçlı alınan uyuşturuculara benzer şekilde, şeker beyinin dopamin salınımına neden olur, bağımlılığa eğilimli insanlar için şeker oldukça bağımlılık yapabilmektedir. Rafine/işlenmiş karbonhidratlar bağışıklık sistemi ve kanser hücreleri içinde risk faktörüdür. Sitokinler, bağışıklık sistemini düzenleyen bağışıklık sisteminin hormon benzeri kimyasallarıdır.