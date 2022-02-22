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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 11:46

Her sabah mutlaka tüketin! Faydası saymakla bitmiyor

Sağlığa olan faydalarıyla insan hayatında önemli bir yeri bulunan bal, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve kansızlığı da önleyerek, vücudu dinç ve zinde tutuyor.

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