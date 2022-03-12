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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:49

Her sabah bir bardak içerseniz... Faydaları saymakla bitmiyor

Sabahları bir bardak ılık suyun faydasını veya cildiniz için balın ne kadar yararlı olduğunu da duymuş olabilirsiniz. Peki ballı suyun bir arada ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz?

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