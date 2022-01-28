Her gün yumurta yerseniz ne olur? İşte cevabı

İnsan vücudunun kendi ürettiği 11 amino aside ek olarak, düzgün çalışması için dokuz diğer amino aside ihtiyacı vardır. Bu esansiyel amino asitlerin dokuzunun tümü yumurtalarda bulunur.
Yumurtalar kemikleri güçlendiren ve kemik erimesini önlenmeye yardımcı olan kalsiyum içerir. Ayrıca kemik ve dişlerdeki kalsiyum seviyelerini düzenleyen D vitamini içerirler.
Günde bir veya iki yumurta yemek sizi enfeksiyonlara, hastalıklara ve virüslere karşı korur. Nasıl mı? Yumurtalar, bağışıklık sistemi güçlendiricisi olarak bilinen selenyumdan günlük ihtiyacınızın yüzde 22'sini içerir.
Yumurtalardaki B vitamini ve omega-3 yağ asitleri saçınızı, cildinizi ve tırnaklarınızı güçlendirir.
Yumurtalar kas yapımında gerekli bir bileşen olan proteini bol miktarda içerir ve sizi eğitime mükemmel bir şekilde hazır hale getirir.
Yumurta, beyin büyümesini ve gelişimini destekleyen kolin içerir. Diğer şeylerin yanı sıra, kolin hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı azaltır.
Düşük lipoprotein (LDL) seviyeleri olan kişilerin kalp problemlerinden muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Araştırmalar yumurtaların LDL partiküllerini gerçekten büyütebildiğini ve böylece kalp problemleri riskini azalttığını gösteriyor.
Yumurtalarda bulunan antioksidanlar lutein ve zeaksantin gözleri korur ve katarakt gelişme riskini azaltır.
Yumurtalar sizi tok hissettirir, bu da fazla yeme hissini azaltacağından kolay kilo almanızı engelleyecektir. Yumurtaların vücut için yapabileceği her şeyi öğrendikten sonra, günde bir tane yiyin! Lütfen bunu arkadaşlarınızla paylaşın, böylece onalar da daha fazla yumurta yemeye başlarlar.