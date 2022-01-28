Her gün yumurta yerseniz ne olur? İşte cevabı

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İnsan vücudunun kendi ürettiği 11 amino aside ek olarak, düzgün çalışması için dokuz diğer amino aside ihtiyacı vardır. Bu esansiyel amino asitlerin dokuzunun tümü yumurtalarda bulunur.

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Yumurtalar kemikleri güçlendiren ve kemik erimesini önlenmeye yardımcı olan kalsiyum içerir. Ayrıca kemik ve dişlerdeki kalsiyum seviyelerini düzenleyen D vitamini içerirler.

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Günde bir veya iki yumurta yemek sizi enfeksiyonlara, hastalıklara ve virüslere karşı korur. Nasıl mı? Yumurtalar, bağışıklık sistemi güçlendiricisi olarak bilinen selenyumdan günlük ihtiyacınızın yüzde 22'sini içerir.

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Yumurtalardaki B vitamini ve omega-3 yağ asitleri saçınızı, cildinizi ve tırnaklarınızı güçlendirir.

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Yumurtalar kas yapımında gerekli bir bileşen olan proteini bol miktarda içerir ve sizi eğitime mükemmel bir şekilde hazır hale getirir.

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Yumurta, beyin büyümesini ve gelişimini destekleyen kolin içerir. Diğer şeylerin yanı sıra, kolin hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı azaltır.

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Düşük lipoprotein (LDL) seviyeleri olan kişilerin kalp problemlerinden muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Araştırmalar yumurtaların LDL partiküllerini gerçekten büyütebildiğini ve böylece kalp problemleri riskini azalttığını gösteriyor.

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Yumurtalarda bulunan antioksidanlar lutein ve zeaksantin gözleri korur ve katarakt gelişme riskini azaltır.