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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 14:00

Her gün yumurta yerseniz ne olur? İşte cevabı

Yumurta çok yönlü bir besindir. Aslında, lezzetli bir pasta veya kurabiye yapmak için yumurtaya ihtiyacınız mutlaka oluyor. Haşlanmış veya kızartılmış yumurta, özellikle kahvaltı için mükemmeldir.

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